11 falsi miti sui gatti da sfatare le fake news più diffuse

(Di sabato 3 agosto 2024) Sui felini se ne sono dette e se ne dicono di tutti i colori. Parlare deisuiserve a sfatarli una volta per tutte. Soltanto così si smetterà di averne paura immotivatamente e di evitarli, da un lato; o di trattarli in maniere inadeguate e non curarli, dall’altro. Alcune sono leggende popolari, altre dicerie su indole e salute: in entrambi i casi, il pericolo di far soffrire un esemplare è concreto. Isono indipendenti e solitari Non è vero che isono animali indipendenti e che amano la solitudine. A meno che non si abbia a che fare con un felino forastico – che però merita di essere comunque accudito nel rispetto della sua indole – aipiacciono le coccole, le attenzioni e la compagnia. Fondamentale per capire come interagire con una specie così distante da quella umana è imparare a interpretare correttamente il linguaggio del corpo.