Una nottata per spegnere le fiamme Massa paura per la nube tossica

2 agosto 2024 – Una colonna di fumo nero e denso, capace di far tornare l'incubo dell'esplosione alla Farmoplant. Un evento che cambiò per sempre la storia della città, lasciando oltre ai veleni, anche una marea di ricordi, indelebili, nelle menti. Paura e sgomento per l'incendio alla Carbonovus in via Dorsale dove sono andati a fuoco materiali e componenti usati per la nautica. Per l'azienda si tratta del secondo episodio in un paio di anni. Domato l'incendio è rimasta la gigantesca nube visibile oltre i confini provinciali. La linea telefonica della nostra redazione è stata invasa da telefonate di cittadini preoccupati. Per le forze dell'ordine arrivate sul posto e le numerose squadre di vigili del fuoco, giunte anche da fuori città, è stata una notte di grande lavoro, terminata intorno alle 4 del mattino quando l'ultimo focolaio è stato spento.