Tv iraniana | Nelle prossime ore sviluppi importanti e scene straordinarie Turkish Airlines cancella i voli notturni verso il Paese

(Di venerdì 2 agosto 2024) “ore, il mondo sarà testimone dimolto”. Lo ha detto un conduttore della televisione di statoin un programma in diretta incentrato sulla risposta di Teheran nei confronti di Israele dopo l’assassinio del capo di Hamas, Ismail Haniyeh avvenuto mercoledì scorso a Teheran. La compagnia di bandiera turcaha annunciato lazione dei suoida e per l’Iran previsti per questa notte, riferisce l’emittente turca HaberTurk, facendo sapere che riprenderanno sabato mattina. “Israele ha oltrepassato un’importante linea rossa e l’Iran metterà senza dubbio in pratica la giustizia e la legge senza mostrare tolleranza per il famigerato regime criminale”, ha affermato nel pomeriggio il ministro degli Esteri ad interim iraniano, Ali Bagheri.