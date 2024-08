Tumori alla mammella Gridelli | Primi in Campania per vite salvate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il grande lavoro che si sta realizzando presso la Breast Unit U.O.C. dell’Azienda Ospedaliera Moscati insieme a tutto il GOM e graziecaparbietà del dottor Carlo Iannace, ci sta facendo raggiungere risultati eccellenti in termini di persone oncologiche”. Così il primario Cesare, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Moscati, in occasione della presentazione della decima edizione della Camminata Rosa, “un evento che pone l’attenzione sulla prevenzione- dice- e poi si tramuta in tutto il lavoro che facciamo per dare risposte mediche quanto si prendete una problematica, Per l’anno 2023, secondo i dati ufficiali della Regione, la nostra unità operativa è stata la prima per numero di interventi per carcinoma, 455, della, superando persino il Pascale di di Napoli.