Ternana al Liberati arriva l’Olympiakos Abate getta nella mischia i nuovi arrivati

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’amichevole di lusso e il grande balzo dell’asticella. Per i rossoverdi l’odierna sfida con, vincitrice dell’ultima Conference League, è il primo test di spicco. Si gioca al "" alle 18.30 ed è prevista una temperatura percepita tra i 36 e i 40 gradi con annessa afa. Questo andrà sicuramente a incidere sui ritmi e per lasussiste anche l’incognita di non aver potuto disputare un fondamentale test intermedio, ovvero quello con il Cosenza che era in programma sabato scorso a Spoleto ed è stato annullato su richiesta del club silano. Dunque, la squadra di Ignaziopassa dall’amichevole di nove giorni fa con la Roma Primavera (che ha peraltro rappresentato una valida sparring partner) a quella odierna con un team di assoluto livello internazionale.