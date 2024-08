Sharon Verzeni non si è difesa test del Dna sui vestiti della vittima per identificare l’assassino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chi ha uccisi? Le indagini proseguono dopo i risultati dell’autopsia e in attesa deisui suoia caccia del Dna del. Sono quattro coltellate, di cui tre mortali, inferte allacon una lama di grosse dimensioni. Dall’esame è anche emerso che l’ex estetista, e da un anno barista a Brembate, non si èdall’aggressione del suo assassino, che l’ha colpita la notte tra lunedì e martedì mentre lei camminava a Terno d’Isola. Le tre coltellate mortali sono state molto profonde: una è stata inferta al petto, due alla schiena, così come la quarta, non mortale. Proprio le coltellate alla schiena le hanno leso l’arteria polmonare, causando alla trentatreenne una emorragia che l’ha portata alla morte, sopraggiunta martedì mattina al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.