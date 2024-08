Roma due ragazze adescate e violentate in casa da due uomini

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'incubo è stato vissuto qualche giorno fa da duepoco più che maggiorenni in un’abitazione all’ultimo piano di una palazzo in via Torregrotta. Le giovani si erano fidate di un uomo, conosciuto la sera prima, che aveva offerto loro ospitalità. Una volta giunte nel suo appartamento, sono state fatte ubriacare e costrette ad avere rapporti sessuali completi con lui e un suo amico. Le vittimeLe vittime, una delle due affetta da una grave patologia, sono riuscite a chiamare il 112. Entrambe sono state medicate al pronto soccorso del policlinico Casilino dove i medici, dopo aver attivato la procedura del protocollo "rosa", hanno riscontato i segni delle violenze. La polizia del VI distretto del Casilino, coordinata dai magistrati del pool antiviolenza di, ha arrestato un 26enne originario dellania e un 47enne originario dell’Albania.