Roma ‘Dammi il telefonino’ e gli punta un paio di forbici in gola | 43enne fermato dalla Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tenta di mettere a segno una rapinando undialladella sua vittima, ma senza fare i conti con la prontezza degli agenti delladiCapitale che sono intervenuti prontamente per bloccare il malintenzionato.diCapitale ferma unper tentata rapina – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)È stata una pattuglia del I Gruppo Centro delladiCapitale, impegnata in servizio di viabilità a Ponte Vittorio Emanuele II, a intervenire tempestivamente in aiuto di un cittadino filippino di 51 anni che, in Piazza Pasquale Paoli. La vittima è stata aggredita alle spalle e minacciato con undiIl 51enne è stato improvvisamente aggredito alle spalle da un uomo, che nel tentativo di strappargli il telefonino dalle mani, gli hato undialla