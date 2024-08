Rally Coppa Città di Lucca le strade del Monte Serra interdette al traffico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Calci 2 agosto 2024 - Domenica 4 Agosto, su autorizzazione della Provincia diquale autorità competente, transiterà sulPisano la gara automobilistica “59°di”, interessando parzialmente anche il territorio comunale di Calci. Per consentire lo svolgimento della competizione, dalle ore 10 alle ore 13,45 (e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara) e dalle ore 15,00 alle ore 18,40 (sempre terminato il transito dell’ultima vettura), la Sp56 delsarà interdetta alla circolazione veicolare per l’intero tratto del versante butese e nel tratto calcesano dalla località Prato a Ceragiola (ristorante “I Cristalli”) alla località Prato a Calci (ristorante “Cugini di Montagna”).