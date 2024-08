Qui Monza Rui Patricio dopo l’alt a Keylor Navas E Sensi si avvicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’inghippo portieri, l’mento a, la nuova pista Cancellieri.l’ufficialità del ritorno di Daniel Maldini, a titolo definitivo fino al 2026 con opzione per un altro anno, i brianzoli sono al lavoro su più tavoli. In attacco, con Valentin Carboni sempre più verso l’Olympique Marsiglia, spunta l’ipotesi Matteo Cancellieri: 22 anni, punta duttile sotto contratto con la Lazio fino al 2027, è reduce da una stagione in prestito all’Empoli da 36 presenze, 4 gol e 3 assist. Non manca la concorrenza, sia in Italia (Como, Parma), sia all’estero (Rennes). La priorità, comunque, resta coprire la porta: saltata definitivamente la trattativa per(mancata intesa a livello economico, puri primi piùche incoraggianti colloqui), Cragno infortunato e Sorrentino “promesso” alla Juve Stabia (ma, per ora, bloccato).