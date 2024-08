Pisa-Inter spazio al blocco italiano Un dubbio per Inzaghi – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)sarà la quarta amichevole nerazzurra per Simonenella stagione 2024-2025. Atteso il rientro degli italiani tra i primi undici, queste sono le ultime novità secondo Sport Mediaset. LE ULTIME –è la quarta amichevole della pre-season nerazzurra, la prima senza Mehdi Taremi a causa dell’affaticamento muscolare al bicipite femorale. In attacco per questo motivo ci saranno Marko Arnautovic e Joaquin Correa, anche se è possibile che possa essere utilizzato anche Henrikh Mkhitaryan alle spalle dell’argentino. Gli italiani in gruppo torneranno a giocare dal primo minuto: Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni. Hakan Calhanoglu non sarà titolare, ma avrà minuti nel secondo tempo del match al posto di Kristjan Asllani. In porta inizia Josep Martinez: Yann Sommer entrerà allo stesso modo del turco a centrocampo.