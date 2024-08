Morti nell’incendio al poligono di tiro parco di Galceti riaperto dopo sette giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prato, 2 agosto 2024 – Sono state eseguite le autopsie sui corpi di Gabriele Poali, direttore didi 67 anni, e Alessio Lascialfari, 65 anni, le vittime del terribile rogo scoppiato venerdì scorso aldi via di. Gli esami sono stati disposti come "atto dovuto" dalla procura in quanto è chiaro che Paoli e Lascialfari sianoper le ferite riportate a causa dell’incendio. I due si trovavano sulla linea dei 50 metri, anche se Lascialfari non era autorizzato perché non era un socio, quando qualcosa è andato storto: i testimoni hanno riferito di aver visto una fiammata partita all’improvviso sulla linea di, nei pressi delle postazioni 4 e 5, e di aver sentito una "vampata" di calore terribile. Un terzo uomo, istruttore di 46 anni, è rimasto gravemente ustionato. Il medico legale dovrà valutare anche le ferite riportate dall’uomo.