La stella da 15 gol sta seriamente considerando l’uscita estiva aperta al trasferimento al West Ham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: IlHam United è stato avvicinato alla mossa dell’attaccante del Borussia Dortmund Niclas Fullkrug. Il 31enne stapensando di lasciare il club tedesco quest’estate per giocare regolarmente la prossima stagione. È preoccupato per la mancanza di minuti dopo l’arrivo di Serhou Guirassy, ??come ha detto Patrick Berger. L’internazionale tedesco vuole giocare regolarmente la prossima stagione e ilHam sarà in grado di offrirgli questa opportunità. Inoltre, il club londinese è disposto a offrirgli un contratto a lungo termine fino al 2027. Ci sarà anche un’opzione per estenderlo per un altro anno. Il giocatore ha già parlato con lo staff tecnico della nazionale tedesca in merito a un possibilealHam.