Il mercato Contiliano in prestito al Carpi Arriva Karlsson

(Di venerdì 2 agosto 2024) FERRARA Filippo Puletto e Nicolòsono stati ceduti inal. La notizia è giunta ufficialmente ieri sera, e ha lasciato abbastanza sorpresi molti tifosi biancazzurri. Non tanto per il trasferimento di Puletto, nell’aria già da alcuni giorni, ma per la decisione del club di via Copparo di privarsi pure di. Va detto che ilha spinto molto per riuscire a ingaggiare entrambi, ma a un certo punto sembrava che soltanto Puletto fosse destinato a lasciare Ferrara. Invece mister Serpini è stato accontentato in pieno, ritrovando in biancorosso due pupilli coi quali aveva lavorato nel settore giovanile spallino qualche anno fa.