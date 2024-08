I 50 posti letto previsti per l’ospedale di Fano restano qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – I 50di Ortopedia protesica, l’atto aziendale che l’Ast Pesaro e Urbino deve ancora presentare, a un anno e mezzo dall’incorporazione al proprio interno di Marche Nord, la chiusura estiva delle sale operatorie die la proposta della Fondazione Caridi realizzare una struttura protetta, convenzionata, per i malati di Alzheimer. Dopo le ultime polemiche e discussioni in Consiglio comunale, hanno voluto far chiarezza sui temi scottanti della Sanità fanese l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, e il direttore generale dell’Ast, Alberto Carelli. “I 50pernel Piano socio sanitario - ha detto Saltamartini - rimangono a. È scritto già nero su bianco. Finché il Consiglio regionale delle Marche non cambierà il Piano, i 50resteranno ae possiamo mettere la parola fine alla discussione”.