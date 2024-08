Harris sfida Donald Trump ci sarà il duello in televisione?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Kamala, vicepresidente degli Stati Uniti e candidata del Partito Democratico alla Casa Bianca, ha lanciato unaaperta aper un dibattito televisivo pubblico in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. Questa mossa audace arriva in un momento cruciale: gli Stati Uniti sono un Paese profondamente diviso e una superpotenza in declino. Il confrontoIl confronto televisivo tra Kamala– se ci– rappresenterà un momento significativo nella campagna elettorale., prima donna e persona di colore a ricoprire la carica di vicepresidente, hatoin risposta alle sue continue critiche e affermazioni controverse. Questomediatico promette di essere un evento storico.