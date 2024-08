Federico Ruffo | Dopo l’inchiesta di ‘Report’ sulla Juve ho smesso di vivere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 2 agosto 2024)torna a parlare delle inchieste di Report che avevano messo in luce i presunti legami tra alcuni dirigenti dellantus, gli ultrà e la ‘ndrangheta. Il giornalista, a distanza di anni, ha ricordato le varie minacce che ha subito e spiegato come la sua vita da quel giorno è cambiata. Vediamo insieme le sue parole.ricordadi ReportUna croce con vernice rossa sul muro accanto alla porta di casa e del liquido infiammabile in più punti sul pianerottolo dell’appartamento. Sono solo alcune delle minacce e avvertimenti cheha ricevuto in passato per aver mostrato in tv il presunto legame tra lae la ‘ndrangheta. Il giornalista si era infatti reso protagonista di varie inchieste, racchiuse nello speciale ‘Una signora alleanza‘, andato in onda per Report nel 2019.