Emily in Paris 4 | data di uscita e prime immagini dal set

(Di venerdì 2 agosto 2024)in, una delle serie tv più amate di Netflix, si prepara a tornare sulla piattaforma streaming con la sua attesissima quarta stagione. Nel finale dell’ultima puntata, avevamo lasciatoCooper in una situazione decisamente complicata: divisa tra i sentimenti per due uomini, Gabriel e Alfie, e alle prese con l’inaspettato crollo della sua amicizia con Camille. Gli appassionati della serie potranno presto scoprire come si evolveranno le vicende sentimentali e professionali della giovane americana nella romantica città di Parigi, che in questo nuovo capitolo la vedrà anche volare a Roma. La serie di successoinè pronta a fare il suo ritorno su Netflix con nuovi episodi in arrivo nelle prossime settimane.