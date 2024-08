Duello sul Pronto soccorso | Ala nuova e inutilizzata | No serve per le pandemie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Si apra il prima possibile la palazzina costruita per ile i suoi pazienti Covid completata da oltre un anno e mezzo e mai aperta all’utenza. Un’ala realizzata a fianco della struttura principale, che oggi è completamente funzionante, dotata di diversi posti letto e macchinari funzionanti ma che non viene utilizzata nonostante i pazienti delsiano costretti a sistemarsi nelle barelle lungo i corridoi". A dirlo è il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo al San Salvatore: "E’ assurdo tenere chiuso un intero stabile che servirebbe a dare ampio respiro a tutti gli operatori dele maggiore dignità ai pazienti – dice Biancani –. Più volte mi sono arrivate segnalazioni da parte dei cittadini per via della mancanza di posti e spazi all’interno del presidio pesarese".