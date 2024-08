Canottaggio Stefano Oppo e Gabriel Soares conquistano l’argento nell’ultima finale del doppio pl alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) LaA delpesi leggeri maschile del, specialità presente per l’ultima volta nella storia dei Giochi, riserva all’Italia la splendida medaglia d’argento didi Parigi 2024. L’imbarcazione azzurra sale ancora sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020 conquistato dallo stesso, in quell’occasione assieme a Pietro Willy Ruta, ed eguaglia il miglior risultato di sempre, ovveroconquistato a Sydney 2000 da Elia Luini e Leonardo Pettinari. Parte forte la Grecia, che prova a sorprendere la concorrenza, ma gli azzurri rispondono prontamente ed ai 500 metri gli ellenici passano in testa con 0?24 sull’Italia e 0?44 sull’Irlanda. Inizia a risalire l’equipaggio irlandese, che ingaggia un duello con gli ellenici: a metà gara la Grecia ha solo 0?09 di margine sull’Irlanda, con l’Italia a 0?64.