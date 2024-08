Basket 3×3 femminile la Germania rimane in testa alla classifica Successi per Stati Uniti e Spagna USA ancora a fatica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prosegue senza sosta il torneo di3×3alle Olimpiadi di Parigi 2024, con le otto squadre impegnate che sono scese in campo oggi dove le partite in programma si sono completate pochi minuti fa: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sul playground allestito a Place de la Concorde. Latrova subito un successo contro la Cina per 15-18, con le asiatiche che hanno cercato dire a contatto il più possibile con le tedesche che però non hanno tremato nei minuti finali. Australia a due facce nella giornata odierna: prima vince nettamente contro l’Azerbaijan (21-12), poi subito dopo si fa sorprendere da unaagguerrita capace di ribaltare la partita nel finale prevalendo per 17-21.