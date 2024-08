Addio all’ingegnere Andrea Parenti Aveva 55 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Viareggio, 2 agosto 2024 – È cresciuto con il mare, che per l’ingegnerè stato un punto di riferimento. Dal qualeimparato come attraversare la vita, con la bonaccia e le sue tempeste, senza mai perdere il timone. Spiegando le vele, per prendere sempre il vento buono. Ed è questo che ha cercato di insegnare agli allievi del circolo “Vela mare“, di cuiè stato fondatore e presidente. Presente fino all’ultimo, nelle sue attività sociali (indimenticabili le regate dei cetacei) come in famiglia. Accanto alla moglie Betty e ai suoi figli. Fin quando, all’alba di ieri, quel male, contro cui ha combattuto senza mai perdere la gentilezza, ha preso il sopravvento. E, a soli 55, si è spento.