A Parigi scocca l’ora di Rossetti È caccia a un pass per la finale

(Di venerdì 2 agosto 2024)di Gabriele. Il momento dell’esordio olimpico per il tiratore di Ponte Buggianese è finalmente arrivato. Questa mattina, a partire dalle ore 9.30, l’atleta delle Fiamme Oro scenderà in pedana a Chateauroux per prendere parte alla prova di tiro a volo, specialità skeet, nel tentativo di ripetere la storica medaglia d’oro conquistata nel 2016 a Rio de Janeiro. La fase di qualificazione si snoderà nelle mattinate di oggi e di domani, per un totale di 125 piattelli, di cui 75 nel primo giorno e 50 nel secondo. Al termine della prima fase i migliori sei atleti otterranno ilper la, in programma per sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30. Trenta gli atleti ai nastri di partenza, conche è stato inserito nel quinto mini gruppo e quindi sarà tra gli ultimi a sparare.