Wind Tre completa l' acquisizione di Opnet

(Di giovedì 1 agosto 2024)Tre ha concluso l'di(la rete ex Linkem), operatore wholesale 5G e Fwa. "La società continuerà ad operare con il marchioe con la struttura commerciale dedicata ai clienti wholesale, in continuità con il passato" sottolinea Benoit Hanssen, co-Ceo diTre. L'operazione, ricorda una nota, ha interessato il 100% di una società nella qualeha conferito il relativo ramo d'azienda, comprensivo dei beni e delle attività direttamente detenute da, incluse quelle di sviluppo commerciale, con esclusione delle partecipazioni in Tessellis e nelle altre società controllate o partecipate da. L'operazione ha un valore di 485 milioni di euro.