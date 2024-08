Terremoto a Cosenza | scossa fra 4 9 e 5 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Paura in provincia di, dove questa sera intorno alle 21.43 è stata registrata una fortedi. Secondo l'Ingv la magnitudo è tra 4.9 e 5.4. Lasarebbe stata avvertita da numerose persone anche nelle zone di Crotone e Brindisi. Per ora non sembrano esserci stati danni a persone o edifici. L’epicentro dovrebbe essere nel Comune di Pietrapaola, piccolo paese che conta poco più di mille abitanti. Le forze dell’ordine e gli esponenti della società civile e della politica sono al lavoro per cercare di capire quali possano essere le reali condizioni e se possano esserci stati in qualche modo danni. In tutti i paesi e le città nelle quali il sisma è stato avvertito sono stati tanti i cittadini ad essere scesi in strada, un po’ per paura e un po’ per precauzione.