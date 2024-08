Telefono al 112 e verifico E i due truffatori scappano via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Spacciandosi per carabiniere tenta con un complice di truffare una coppia di ultraottantenni, ma i due sono stati messi in fuga dal figlio. È accaduto nel primissimo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 13.30, quando due uomini hanno suonato al citofono dell’abitazione degli anziani: uno si è presentato come un tecnico dell’acqua, e l’altro come militare, munito di una pettorina con la scritta "carabinieri" e di una falsa tessera di riconoscimento. Col pretesto di dover effettuare un controllo a seguito di un guasto idraulico, si sono fatti aprire la porta dalle due vittime che li hanno quindi fatti entrare per controllare il contatore. Fortunatamente, il figlio della coppia era a casa anche se riposava al piano superiore. Svegliato dalle voci ed insospettito dalla situazione, ha detto ai malfattori che avrebbe chiamato il 112 per assicurarsi della veridicità del loro racconto.