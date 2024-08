Tassi di interesse cosa farà la Fed? L’incognita delle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Chi ha comprato azioni turche ha messo a segno un rialzo del 46% nei primi sei mesi del 2024. Così come gioisce chi ha puntato sui tecnologici Usa ma anche su caffè e cacao con l’euro che si è rivalutato sullo yen ma ha perso rispetto al dollaro. Ma adesso è il momento di puntare sulle obbligazioni (in particolare sul Treasury americano a 5 anni) che hanno ampi margini di rivalutazione in vista del taglio dei(a settembre, forse, dopo 11 rialzi che hanno portato isuifunds al valore attuale compreso tra il 5,25% e il 5,5%) da parte dellaeral Reserve americana anche se resta forte l’incertezza in vistadel nuovo presidente degli Stati Uniti. Bene anche le obbligazioni societarie di altissima qualità.