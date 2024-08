Superfrustino passa Cuglini Dell’Annuziata spera Brivido finale | cavallo semina il panico in scuderia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il terzo appuntamento dedicato alle semifinali del Tomaso Grassi Award2024 andato in scena martedì sera all’Ippodromo del Savio di Cesena ha visto Danieleinaspettato vincitore della sfida che ha visto protagonisti dieci tra i migliori driver italiani.è dunque stato promosso con pieno merito alla sfida del 27 agosto che metterà in palio il titolo. Alle sue spalle si è piazzato Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata che, grazie al buon punteggio ottenuto, potrà ora contare su concrete chance di ripescaggio. Il convegno è iniziato con la disputa della corsa Tris, Quartè e Quintè vinta dal trascurato Daddy Pi su Ultras Grif, che ha preceduto nell’ordine Dream Matto, Zero Gravity e Boreagal, il tutto a generare una significativa quota tris di 871,71 euro e un’ingente quartè di 7.404 euro. Non è invece stato trovato un ticket vincente per la quintè.