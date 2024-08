Settantenne annega nel foggiano forse un malore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un uomo di 70 anni Onorato D'Amato, ex consigliere comunale di Poggio Imperiale, nel, che è stato anche candidato sindaco ed ex funzionario della prefettura di Foggia è mortoto mentre faceva il bagno, in località Acquarotta, a Marina di Lesina. A dare l'allarme, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la moglie del. Non è escluso che l'uomo possa avere avuto unmentre stava facendo il bagno. Sul posto il personale del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso ma nonostante i tentativi dei medici per D'Amato non c'era più nulla da fare.