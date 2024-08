Scienza | un biodeposito sulla Luna per salvare le specie a rischio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) Visto l’elevato numero didi estinzione, potrebbe essere utile predisporre un biorepository. Questa curiosa soluzione e’ stata presentata dagli scienziati dello Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute, che hanno pubblicato un articolorivista BioScience per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Mary Hagedorn, ha valutato la fattibilita’ di una strategia innovativa per proteggere la biodiversita’ del pianeta, installando una struttura di stoccaggio passiva e duratura per campioni crioconservati delleanimali piu’ a. Sfruttando le temperature piu’ fredde del satellite, ilpotrebbe essere costruito nelle regioni permanentemente in ombra, vicino ai poli, dove le temperature rimangono costantemente al di sotto di -196 gradi Celsius.