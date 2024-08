Prof di sostegno si apparta con l’alunna disabile e la violenta I video shock sul telefono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Orrore a scuola: portava la sua alunnain luoghiti e difficili da raggiungere all’interno della scuola e, una volta lontano da occhi indiscreti, abusava di lei immortalando le violenze sessuali inche conservava sul. Un orrore per cui è stato arrestato un insegnante didi un istituto superiore di Livorno con l’accusa di presunti abusi sessuali ai danni di una studentessaminorenne. Le indagini, coordinate dalla Procura di Livorno, sono state avviate a seguito di una segnalazione della dirigenza scolastica, che aveva osservato comportamenti anomali e sospetti da parte del docente. L’uomo era stato notato in diverse occasioni in luoghi isolati e inaccessibili del complesso scolastico, in compagnia del