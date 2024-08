Parigi 2024 un eroico Stano si ferma a un passo dal podio Oro Pintado davanti a Bonfim e Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si apre con la medaglia d’oro di Brian Danielnella 20 km di marcia maschile il programma dell’atletica leggera a. L’ecuadoregno tenta l’allungo decisivo nell’ultimo chilometro di gara e riesce a staccare il brasiliano Caioe lo spagnolo Alvaro, i quali devono accontentarsi rispettivamente del secondo e terzo gradino del. Quarta posizione, a un solo secondo di margine dalla medaglia, per unMassimo, autore di una prova maiuscola a soltanto tre mesi da un brutto infortunio al piede che lo ha costretto a un lungo stop e a conseguenti difficoltà nella preparazione dell’evento. Il campione olimpico di Tokyo, che era nel quartetto di testa insieme ai tre medagliati, negli ultimi chilometri appoggia un paio di volte male il piede ed è proprio in quel frangente che finisce per perdere contatto dai tre.