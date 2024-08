Parigi 2024 Stano | Ho dato il massimo Volevo la medaglia ma sono orgoglioso di quanto ho fatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Io hoilma oggi non è stato sufficiente. Ho utilizzato tutte le energie, anche quelle di riserva.la, è chiaro, ma vista la poca preparazione con la qualearrivato qui,diho. Ringrazio tutto lo staff medico che mi ha aiutato negli ultimi mesi. Ora vediamo se la Federazione mi farà correre nella staffetta: io in casopronto, altrimenti ci rivediamo a Los Angeles2028?.è deluso per il quarto posto, ma ai microfoni di RaiSport è anchedella sua prova nella 20 km di marcia a. “La caviglia? Si è girata più volte, ho perso la stabilità. Un cedimento forse: devo capire bene perché mi succede”, ha aggiunto il pugliese.: “Hoilla, madiho” SportFace.