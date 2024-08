Organizzarono una rapina per coprire abusi sessuali Arrestato un parroco e un frate ad Afragola 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Una, ricatti, chat con contenutiimbarazzanti. È una vicenda torbida quella che ha al centro la basilica di Sant'Antonio ad Afragola, nel Napoletano, il suo, e due vittime di una strananella quale erano stati portati via solo i telefonini. I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Napoli Nord nei confronti di sei indagati peraggravata in concorso e di violenza sessuale, tra cui due preti.