Omicidio Sharon Verzeni le telecamere hanno ripreso due persone sul luogo del delitto

(Di giovedì 1 agosto 2024) Per ora sono solo due sagome, dueche si muovono a passo svelto nell’oscurità. Ancora non si sa chi sono, ma potrebbero rappresentare un primo elemento concreto da cui partire, nelle indagini sull’di. Nella notte in cui la 33enne è stata uccisa a coltellate, tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, alcune videocamere di sorveglianza private sparse nella zona in cui si è consumato ildue soggetti. Siamo a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo: la vittima – che lavorava in una pasticceria nel vicino paese di Brembate – era uscita di casa per fare una camminata notturna, un’abitudine che aveva preso – secondo quanto riferito da suo padre – da quando la dietologa le aveva consigliato di fare attività fisica per perdere peso.