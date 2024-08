La tua pressione massima è la mia minima | il caso Paola Egonu perché è rimasta fuori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un'altra nettissima vittoria per l'Italvolley femminile, che agguanta i quarti di finale al torneo olimpico di Parigi 2024 con un turno di anticipo. L'Italia di Julio Velasco travolge l'Olanda, che dopo il ko con la Turchia aveva bisogno assoluto di una vittoria. Finisce con un secco 3-0 per le azzurre (29-27, 25-18, 25-19), un trionfo: ora domenica ci sarà proprio la Turchia, con cui le azzurre si giocheranno il primo posto nel pool C. A far rumore, il fatto che nel sestetto iniziale non ci fosse, al suo posto Ekaterina Antropova, protagonista di una partita sensazionale: a tabellino ben 33 punti. Ma, ovviamente, l'assenza della, primo violino dell'Italvolley, ha catalizzato molte attenzioni. Le spiegazioni le ha date il Ct, Julio Velasco, al termine della partita. "I quarti li abbiamo presi e non è poco.