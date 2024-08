La storia del superpesce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Gadda C’era un pesce molto triste perché non sapeva nuotare. Si spostava rotolando sul fondo del mare. Gli altri pesci lo prendevano in giro, allora lui, per la vergogna, si nascondeva scavando sotto la sabbia. Un giorno si ritrovò nella casa di un grosso granchio. – Mi perdoni l’intrusione. Tolgo subito il disturbo. Il granchio, invece, lro invitò a rimanere. – Si sieda. Le vado a preparare un tè alle alghe, poi parliamo un po’. Il pesce, rimasto da solo, si guardò attorno, e quando vide appese alle pareti tante teste di pesci imbalsamate urlò: – Devo scappare, questa è una trappola! – Troppo tardi, ora inizia la caccia! – Sentenziò il granchio, che si era affilato le chele. Il pesce provò a fuggire, ma il granchio lo afferrò e iniziò a stringerlo con tutta la sua forza. – Ahahah! Sarai il mio trofeo più bello! Ma crack, la sua poderosa pinza si spezzò.