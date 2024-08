La bicicletta di Bartali recensione | storia di un campione che era anche un eroe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arriva in sala, dopo il passaggio a Giffoni, Ladi, il film d'animazione diretto da Enrico Paolantonio che racconta del trasporto di documenti falsi per salvare centinaia di ebrei dalla barbarie nazifascista nel 1943/44. Il film si avvale della partecipazione nel cast vocale di Tullio Solenghi e di un brano originale di Noa e Gil Dor. "L'animazione è una tecnica, non un genere". Lo diciamo da sempre, lo confermava Guillermo del Toro ritirando un giusto premio, lo ricordiamo oggi nel commentare un film come Ladi, che pur rivolgendosi a un pubblico giovane e quindi in linea con l'idea del mezzo animato che c'è in Occidente, fa un'operazione fuori dalle abitudini nostrane andando a raccontare unache parte dalla realtà in animazione.