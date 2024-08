I ciclisti sotto i portici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Vorrei chiedere al sindaco e al comandante della Polizia municipale di Bologna se credono, con 10 blocchi di New Jersey in pvc e un piccolo cartello di divieto, di aver risolto il problema delle bici (e monopattini). Penso che i vigili con libretto dei verbali siano più utili a dissuadere iindisciplinati. Non parlo poi della "piccolezza" dei forti rumori, del tremolio dei palazzi e dello smogcausato dai mezzi di cantiere! Davide Rocchetta