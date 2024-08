E se il make-up pH reagente fosse quello più inclusivo? Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 agosto 2024) I prodotti-up con pHnon sono certo una novità. Qualcuna li ricorderà sotto forma di balsamo labbra cambia colore con cui si giocava da bambine. Insieme agli anelli color changing, anche i trucchi che si adattano all’incarnato erano vendutioggetti che cambiavano colore in base all’umore. In realtà la formula del primo rossetto pHviene fatta risalire agli Anni 30 del secolo scorso e il concept non è mai cambiato. Un solo prodotto che è in grado di esaltare e adattarsi naturalmente ad ogni incarnato assumendo diverse sfumature di rosa, da quelle più chiare a quelle più intense e profonde. Sia i rossetti che i blush color changing vengono presentatitrasparenti oppure nei colori più improbabili,verde, viola o nero.