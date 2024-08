Carini su Khelif | Ecco perché non l’ho salutata La Russa l’aspetta in Senato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 1 agosto 2024)Angelanon ha salutato Imanedopo il ritiro alle Olimpiadi di Parigi? Il primo a rispondere è stato Emanuele Renzini, direttore tecnico del pugilato azzurro. “Il mancato saluto? Ma è stato dovuto più alla delusione. Lei ha lavorato duro per essere qui, ha fatto un percorso lunghissimo e avrebbe preferito un ingresso in competizione più agevole. Penso abbia voluto dire: che sf1ga”. E ora, a distanza di ore, ha risposto anche la protagonista. Anche la, come prevedibile, ha dato colpa alla rabbia sostenendo di non aver nulla contro la sfidante. “Io non sono nessuno per giudicare Imane. Lei non ha nessuna colpa. Chiedo scusa a Imane per non averla. Ho sbagliato. Sono scesa dal ring piena di rabbia. Non ho mai concluso un incontro senza salutare la mia avversaria“. Angelachiede scusa a Imane: “Io non sono nessuno per giudicare Imane.