Carini-Khelif Salvini | Picchia troppo forte non è giusto Brava Angela hai fatto bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) “, non è’., hai”. Così, su X, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteosul ritiro didal match contro Imane. “La nostra atleta si è dovuta ritirare contro Imane, prima di scoppiare in lacrime per tanti sacrifici andati in fumo. Una scena davvero poco olimpica: vergogna a quei burocrati che hanno permesso un match che evidentemente non era ad armi pari. Se ne sono accorti tutti in Italia e nel mondo, tranne i distratti commentatori della RAI. Un abbraccio ad, forza”, ha aggiunto. LA CRONACA LE PAROLE DIGLI HIGHLIGHTS “Il pianto inconsolabile dici colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla”, ha invece commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.