Caressa | Mercato Inter? Non lo considero! Questo per un motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024)si esprime suldelle grandi di Serie A. Taglia corto su quello dell’, spiegando il suovento inmodo. BILANCIO– Fabio, tramite il suo canale Instagram, ha fatto una breve disamina suldelle principali squadre di Serie A: «La Roma sta facendo molto bene negli acquisti, lo vorrei vedere anche da mezzala perché ha un ottimo piede e potrebbe essere una grande novità. Ottimoanche della Juventus che sta aspettando gli ultimi colpi, dell’, che nonperché aveva fatto tutto prima, e del Napoli».-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «? Non loper un») ©-News.