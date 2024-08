Applicare il copri-becco non è maltrattamento | dissequestrato allevamento di fagiani a Mantova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Non c'è stata crudeltà, nè sadismo da parte del titolare di undidelno finito indagato per maltrattamenti di animali, per aver applicato una spillo perforante la membrana nasale a circa 6.300 esemplari. Tale scelta, anche se “non sempre del tutto adeguata sotto il profilo zootecnico ed etologica”, è stata invece dettata dalla necessità di trovare la “soluzione più idonea ad evitare lesioni e malattie agli avicoli della propria azienda”. Lo scrive il Tribunale del Riesame diche accogliendo la richiesta dei legali dell'allevatore, gli avvocati Antonio Bana e Sara Tarantini, ha disposto il dissequestro dei capannoni e voliere con circa 12mila uccelli e 3mila pulcini.