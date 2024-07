Tommy Dreamer | La WWE ci è andata piano con il segmento tra Drew Seth e CM Punk

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Durante la puntata del podcast “Busted Open After Dark”, la leggenda ECW ha affermato che la WWE potrebbe aver mantenuto un profilo basso con ildi apertura dell’ultima puntata di RAW. “Quando hai i tenori principali sullo stesso ring nell’ultimo show prima del grande evento, possono accadere due cose: o vai con prudenza perché non vuoi rischiare infortuni o mostrarti troppo prima di un pay-per-view così importante seguito da migliaia di fan, oppure spingi oltre i tuoi limiti. Personalmente, penso che lunedì qualcuno abbia deciso di spingere a tavoletta e altri abbiano deciso di non correre rischi.” PUBBLICO SPENTO, tuttavia, ha dichiarato che ilgli è piaciuto, aggiungendo che la diatriba ha spuntato tutte le caselle necessarie per dare vita a un incontro importante. Ma avrebbe voluto che la folla fosse stata più rumorosa nella loro reazione.