Tennis Errani Paolini avanzano alle Olimpiadi | Stanche ma soddisfatte abbiamo ‘gagnè’ noi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)zza ma anche molta soddisfazione per le nostre Jasminee Saradopo aver superato il (non semplice) secondo turno del torneo didi doppio femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le due nostre portacolori hanno superato il duo francese Garcia/Parrycon il punteggio di 57 63 10 8 dopo un match tiratissimo durato 2 ore e 17 minuti. Dopo aver perso il suo match di terzo turno contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 57 63 57 (e altre 2 ore e 29 di gioco) lata toscana ha saputo dare tutto nel match di doppio, anche se lo sforzo fisico si è fatto sentire: “Sì, sono abbastanza provata – sorride – non ho più voce! Oggi è stata durissima. Nel primo set ad un certo punto giocavano in 3 contro 1 – scherza – io ero con le altre. Ho fatto fatica, però ho cercato di rimanere li e di rimanere attaccata ad ogni punto.