Soulkin è disponibile in Early Access

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tambu Games è entusiasta di annunciare il lancio ino anticipato disu Steam!sia per Windows che per macOS,invita i giocatori a immergersi in un roguelite tattico che fonde la raccolta strategica di mostri e il combattimento a turni. Entra nell’incantevole mondo di Ankiril e aiuta Nadia nella sua missione per salvare il mondo. Nei panni di Nadia, l’eroina evocata, sfrutterai il potere del Soul per comandare creature magiche uniche note come. Partecipa a battaglie strategiche a turni su una griglia esagonale, usando i tuoiraccolti per sconfiggere nemici potenti e sbloccare nuovi contenuti, avanzando nel gioco. Questo potere è fondamentale per combattere la corruzione che ha travolto Ankiril e, progredendo nel gioco, i giocatori amplieranno il loro roster per affrontare le sfide che li attendono.