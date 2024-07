Omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola cosa sappiamo L’appello dei carabinieri | Chi ha elementi utili ci contatti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Bergamo) – Si indaga in tutte le direzioni per dare un nome e un volto all’assassino di, la 33enne originaria di Bottanuco uccisa con sei coltellate nella notte fra lunedì e martedì 30 luglio in via Castegnate a. Immagini delle telecamere presenti nel paese, il telefono della vittima subito acquisito daie l’arma del delitto che ancora non si trova – da qui l’invito del sindaco di, Gianluca Sala, a non gettare i rifiuti fino a sabato 3 agosto – e le (poche) testimonianze, fra cui quella donna che risiede in un palazzo di via Castegnate e che ha sentoimplorare aiuto ed è poi scesa in strada per prestarle soccorso, e la coppia di ragazzi che in quel momento sta passando in macchina e si ferma per aiutare la giovane accasciata al suolo.