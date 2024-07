Lutto in famiglia per i principi William e Harry | la notizia è appena uscita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)inper id’Inghilterra e in generale per la Royal family. Secondo il Daily Mail, il decesso sarebbe avvenuto il 29 luglio per cause non note, ma laè stata resa pubblica solo nella giornata di mercoledì 31. È morto Lord Robert Fellowes, zio dei figli di Re Carlo. Consigliere della Regina Elisabetta per 9 anni, dal 1990 al 1999 e marito della sorella maggiore di Lady Diana, dunque zio dei suoi due figli, si è spento a 82 anni. Era nato nel 1941 a Sandringham e trascorse tre anni nell’esercito inglese, dal 1960 al 1963. Leggi anche: “l’aveva lasciata”.