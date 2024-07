LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Nespoli vince in rimonta su Sadikov eliminati Chiara Rebagliati e Alessandro Paoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Qualificati per l’Italia:. Verso le 19 ci sarà l’incontro di Federico Musolesi contro Ravnikar (SLO). 15.50 Terzo set:(ITA) 9-10-9, Lee (KOR) 10-10-9, punteggio totale 28-30, set 0-6. Finisce l’avventura di, passa Lee. 15.47 Secondo set:(ITA) 7-9-10, Lee (KOR) 9-10-9, punteggio totale 26-28, set 0-4. Allunga il vantaggio Lee. 15.44 Primo set:(ITA) 9-10-9, Lee (KOR) 10-10-10, punteggio totale 28-30, set 0-2. Tripletta di Lee. 15.42 Finalmente è arrivato il momento di(ITA) contro Lee (KOR) per i sedicesimi di finale. 15.40Nam (KOR) contro l’egiziana Jana Ali 1-7. 15.26 Marie Horackova (CZE)contro Abdusattorova (UZB) 6-2. 15.